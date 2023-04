Les 5 bonnes raisons de cultiver le silence

Le vendredi le développement personnel est à l’honneur avec Lynda Pausé. Focus ce matin sur le silence et ses bienfaits. S’autoriser au silence est une forme d’accueil de soi. Pourtant, nous ne sommes pas tous capables de le supporter. Nous avons souvent besoin de combler les vides par peur d’être face à nous-même ou d’être inintéressants.

Les bienfaits du silence en 5 clefs

Première bonne raison de rester silencieux : un état émotionnel trop fort. Lorsque nous sommes en colère, tristes ou encore déçus, nous sommes pris dans un tourbillon d’émotions. Le risque ? Se laisser emporter et voir des mots dépasser notre pensée.

Il est plus productif d’accueillir son émotion du moment, de l’observer avant de parler et d’agir. C’est idéal pour prendre du recul, se calmer et être plus clair dans ses propos. Prendre un temps de silence dans cet exemple permet aussi d’entretenir des relations durables et saines.

Respecter un temps sans parole est une piste à explorer lorsque nous avons de grandes décisions à prendre. Souvent, on a tendance à se tourner vers nos proches ou nos amis pour leur demander leur avis. C’est important pour ouvrir ses prismes, mais on oublie que l’autre projette ses propres perceptions. Alors en cas de choix important à prendre, on se recentre en restant dans le silence.

Silence : pudeur & discrétion

Rester silencieux c’est aussi laisser l’autre dans sa pudeur et sa discrétion. Certaines personnes ne sont pas prêtes à parler de tout et particulièrement de sujets pouvant les ramener à leur propre histoire. Cette parenthèse sans échange permet à l’interlocuteur de se sentir en sécurité, loin des jugements. On lui donne la liberté de garder ses ressentis et son intimité si elle le souhaite.

Quatrième bienfait du silence : se connecter au moment présent et à notre intérieur. C’est une belle façon de conscientiser ce qu’il se passe en nous.

Enfin, pratique le silence c’est aussi alléger notre gestion du temps. Moins de frustration, moins d’agitation et plus de paix !