Charles Leclerc appelle au respect de sa vie privée

Le pilote de F1 monégasque demande à ses fans de ne plus se présenter à son domicile. Pour une raison inconnue, l’adresse personnelle de Charles Leclerc a été rendue publique.

Il a beau se montrer poli et très disponible, il n’en peut plus. Charles Leclerc a rédigé un message surprenant au cours du week-end. Et pour cause: il demande à ses fans de ne plus se présenter à son domicile. En effet, dans une story publiée en français, en anglais et en italien, le pilote Ferrari a annoncé que son adresse personnelle avait fuité.

Ainsi, certains fans n’hésitent pas à se « rassembler » sous son appartement et à sonner chez lui. Leur objectif: rencontrer leur idole pour obtenir un autographe ou un selfie. Forcément, ces initiatives se révèlent très envahissantes. D’autant que, chez lui, le Monégasque vit habituellement dans un environnement protecteur et respectueux.

Une ligne rouge

Même pour le plus courtois des pilotes de F1, il y a donc« une limite à ne pas franchir”. Charles Leclerc exhorte ces personnes à s’abstenir de lui rendre visite et à respecter sa vie privée.

Pour autant, il assure que le soutien de ses supporters compte énormément pour lui. D’ailleurs, le Monégasque de 25 ans se dit heureux de s’arrêter dans la rue ou autour du circuit de Monaco pour répondre aux sollicitations de ses fans.