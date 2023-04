Le Trail des Balcons d’Azur arpente les sentiers de l’Estérel depuis 15 ans. L’édition 2023 se déroule du samedi 15 au dimanche 16 avril au départ de Mandelieu-La Napoule.

Si vous n’avez pas votre dossard, il est déjà trop tard : le Trail des Balcons d’Azur affiche complet ! « On limite le nombre de participants pour conserver une dimension humaine et surtout pour respecter l’environnement et ce Massif de l’Estérel qui nous est cher » explique Philippe Cordero, organisateur de l’événement.

Ce sont donc 1 100 coureurs qui prendront le départ des différentes épreuves, ce week-end. Qu’il s’agisse du p’tit TBA (23km – 1000 D+), du TBA XTERRA (45km – 2200 D+) ou du UTBA (70km – 3400D+), les trailers s’élanceront sur un circuit en boucle depuis le bord de mer jusqu’aux sommets de l’Estérel. Ils évolueront au coeur d’une nature préservée et dans des paysages exceptionnels, entre rochers rouges, pinède verte et bleu de la Méditerranée.