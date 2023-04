Focus sur le label « Bleu-Blanc-Coeur »

Ce jeudi coup de projecteur sur le label Bleu-Blanc-Coeur. Il s’agit d’un label qui vise à améliorer la qualité nutritionnelle et environnementale de notre alimentation. La mission de cette association : consommer moins de produits animaux mais de meilleure qualité.

Le Label Bleu-Blanc-Coeur : un gage de qualité

Chaque jeudi Sandra Veziano, fondatrice de Be Healthy, met en lumière les bons gestes pour notre santé. Elle a choisi de mettre à l’honneur ce label français engagé. Depuis 20 ans il s’évertue à offrir aux consommateurs des produits de qualité et respectueux de la Terre.

Parmi les engagements phares à retenir : l’interdiction de l’emploi d’huile de palme pour nourrir les animaux d’élevage. Le label Bleu-Blanc-Coeur limite et supprime également le tourteau de soja d’importation. Ainsi, il mise plutôt sur les légumineuses cultivées sur le territoire pour alimenter les animaux.

Côté consommateurs : les produits labellisés garantissent des apports nutritionnels mesurés et répondant à des objectifs de santé publique. Aujourd’hui plus de 3500 professionnels de santé en France ont rejoint l’association Bleu-Blanc-Cœur. Objectif : porter le message d’une « agriculture durable, améliorant notamment la qualité nutritionnelle de notre alimentation ».

Bleu-Blanc-Coeur : quelques chiffres

Selon les informations de l’association, plus de 7000 agriculteurs et des millions de familles ont fait le choix de produire, récolter, distribuer et consommer des aliments Bleu-Blanc-Coeur. D’ailleurs, l’association dévoile régulièrement ses chiffres pour mesurer et suivre ses engagements de façon éclairée, notamment d’un point de vue environnemental.

A titre d’exemple les oeufs plein air, le lait de vache ou encore les poulets présentent un impact réduit en CO2. Respectivement : -18%, -20% et -23%.

