Comment expliquer le déni face au défi écologique ?

Chaque lundi l’environnement est mis à l’honneur par Florent Favier ! My positive impact zoome aujourd’hui sur le déni face au défi écologique. Pourquoi avons-nous du mal à y faire face ? L’analyse de Florent Favier.

Le défi écologique

Florent a lu l’article d’un journaliste qui évoquait son malaise à chaque fois qu’il confrontait sa compréhension de l’état de l’environnement avec celui de son entourage. Ainsi, il avait la sensation que personne ne partageait ce même sentiment d’urgence ou de crise imminente. Presque comme s’il était systématiquement dénigré ou perçu comme une personne négative et ennuyeuse. Un sentiment de frustration énorme que d’autres partagent aujourd’hui.

Et cet article fait finalement penser à deux films mondialement connus.

Le premier c’est évidemment « Don’t Look Up », avec Leonardo Di Caprio. L’astrophysicien échoue à aire comprendre aux élus, aux journalistes et aux citoyens que le monde court un grave danger du fait d’un astéroïde. Personne ne l’écoute et une bonne partie de l’humanité se retrouve décimée.

Deuxième long-métrage phare : Matrix ! Rappelez- vous, ce film raconte l’histoire de Neo. Le héros d’une prophétie dont il serait l’Elu venu sauver l’Humanité, prisonnière de l’empire de la Matrice. Comme une énorme machine qui nous contrôlerait intégralement. Morphéus propose à Néo de choisir entre deux pilules. La première lui faire voir le monde tel qu’il est vraiment, la rouge. La seconde, la bleue, le maintiendra dans l’illusion d’une vie facile où tout va bien!

Face au défi écologique : pilule bleue ou pilule rouge ?

Finalement, Matrix soulève une question : existe-t-il un parallèle entre un monde idéal et un monde réel ?

D’après Florent, quand on tente d’évoquer le problème du climat, de la biodiversité ou des pollutions, on se retrouve face à une situation de déni d’une grande puissance.

La pilule bleue est plus forte car elle offre une vision du monde qui colle à nos aspirations profondes !