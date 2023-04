Georges Marsan entame officiellement son sixième mandat

En poste depuis 2003, le Maire de Monaco rempile pour quatre ans de plus. En effet, Georges Marsan et ses colistiers ont remporté les élections communales du 19 mars. La cérémonie d’investiture de George Marsan et de son équipe s’est déroulée le mardi 18 avril.

Un mois après les élections organisées le 19 mars à Monaco, le nouveau Conseil communal a pris ses fonctions. En effet, la cérémonie d’investiture a eu lieu mardi, à la Mairie, en présence des plus hauts représentants des institutions monégasques. Parmi eux: le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, et la Présidente du Conseil National, Brigitte Boccone-Pagès.

Comme lors du scrutin, où une seule liste était en compétition, il n’y avait guère de place pour le suspens. Ainsi, aucune fausse note n’est venue ponctuer la cérémonie, marquée par une série de votes à l’unanimité. Les conseillers ont ainsi désigné leur leader, George Marsan, au poste de maire de Monaco qu’il occupe depuis 2003.

Une équipe paritaire

Composé d’un total de 15 membres, ce Conseil communal restera en fonction jusqu’en 2027. Il compte sept femmes et huit hommes. Un tiers des effectifs sont des nouveaux élus, soit quatre conseillers communaux. Il s’agit de Georges Gambarini, Nada Lorenzi, Nathalie Vaccarezza et Jean-Luc Puyo. De plus, Georges Marsan entame ce sixième mandat entouré de dix adjoints qui étaient déjà à ses côtés dans le mandat précédent.