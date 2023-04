Les jeunes footballeurs de la Diagonale jouent pour l’océan

L’Institut océanographique de Monaco et l’AS Monaco Football Club ont signé une convention de partenariat. Objectif: embarquer le grand public et la jeunesse dans le combat pour la préservation de l’océan et de l’environnement. Directeur-général de l’Institut océanographique de Monaco, Robert Calcagno répond à Nathalie Michet.



En Principauté, la planète bleue et le ballon rond ne partagent pas uniquement leur forme circulaire. L’Institut Océanographique de Monaco et l’AS Monaco Football Club viennent en effet de signer une convention de partenariat. C’était lundi, sous les plûmes de Robert Calcagno, directeur général de l’Institut, et Ben Lambrecht, son homologue à la tête du club du rocher. Désormais, les deux partenaires mèneront donc des actions conjointes pour sensibiliser le grand public à la sauvegarde des milieux marins.

Des champions de l’océan

Au centre du jeu: les footballeurs en formation, appelés à devenir des athlètes professionnels mais aussi des modèles et donc, pourquoi pas, des ambassadeurs de l’océan. Ainsi, Kylian Mbappé est récemment revenu sur le rocher pour visiter le Musée Océanographique avec ses proches. Or, l’ancienne pépite de l’ASM fait office d’exemple porteur pour les élèves de la Diagonale, qui se rêvent eux aussi en champions et en citoyens responsables. Une douzaine de jeunes des U17 ont d’ailleurs emboité le pas à leur idole, lundi, en découvrant les collections, les aquariums et l’exposition temporaire du Musée.

Une billetterie commune

Dans le cadre de leur travail d’équipe, l’ASM FC et l’Institut océanographique préparent notamment la mise en place d’une billetterie commune. Elle donnerait l’occasion aux spectateurs du Stade Louis II de faire une escale au Musée océanographique, et vice-versa. En interne, le club monégasque pourrait aussi bénéficier de l’expertise de son partenaire pour prendre le virage de l’écoresponsabilité, par exemple sur l’utilisation des ressources en eau.

Et si ces initiatives portent leurs fruits, qui sait ? Le maillot « OCEANO », exhibé lors de la cérémonie de signature, pourrait bien devenir un must have pour les fans de Wissam Ben Yedder et de l’ASM.

Daghe l’uçean !