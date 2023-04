Qu’est ce que l’interprétation des rêves ?

C’est parti pour une trilogie autour des rêves avec Lynda Pausé. Il existe aujourd’hui plusieurs approches pour analyser et interpréter ses rêves. On dit que le rêve est le chemin le plus facile pour accéder à des parts de nous refoulées ou oubliées.

Le rêve : une porte sur notre inconscient

Pour vous l’expliquer Lynda prend la symbolique de l’iceberg. On peut imaginer que la partie immergée représente l’inconscient. La partie hors de l’eau en revanche est notre conscient et entre les deux se trouve le préconscient. Cela désigne plutôt les souvenirs, c’est une partie consciente mais floue. Enfin la mer : la censure.

Ainsi, le rêve révèlerait des messages enfouis via des symboles et des archétypes, déguisés en personnages !

Rêver est bénéfique pour soi ! On peut découvrir les émotions associées en apprenant à les analyser correctement.

Interpréter ses rêves

Dans toutes les cultures, le rêve est au centre de l’expérience humaine. Certaines le rattachent d’ailleurs à des divinités, d’autres à une sagesse. Selon Lynda le rêve est aussi un message à recevoir de notre guide intérieur.

Les études scientifiques prouvent que les songes permettent de mieux intégrer nos émotions et nos apprentissages. On le voit notamment chez les enfants !

Comment s’y prendre ?

Il existe plusieurs techniques mais on peut commencer par tenir un journal de bord. Chaque matin au réveil, on notera donc nos rêves en transcrivant un maximum de détails. Il est aussi intéressant de poursuivre ce travail main dans la main avec un thérapeute.

En effet, pour le patient, il est difficile d’interpréter seul ses songes puisqu’il les fera toujours passer à travers ses projections, croyances et autres filtres.