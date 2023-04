Roca Team: la Coupe sur le rocher, c’est fait !

Au terme d’une finale jouissive contre l’ASVEL, les Roca Boys ont remporté samedi la Coupe de France de basket. Désormais, place aux play-off de l’Euroligue.

Les fans de la Roca Team sont sur un petit nuage depuis samedi. Pour la première fois de son histoire, le club du rocher a remporté la Coupe de France. Et en plus, avec l’art et la manière ! Lors de la finale à l’Accor Arena, à Paris, les Monégasques ont battu l’ASVEL 90 à 70. L’écart de points en dit long sur la performance des hommes de Sasha Obradovic, jamais inquiétés par les Lyonnais.

Parmi les héros de cette bataille : Elie Okobo, désigné homme du match au terme d’une prestation irréprochable (20 points, 7 passes décisives et 6 rebonds). « Défensivement, on a fait le boulot tous ensemble, et offensivement également. Pour ma part, j’ai essayé d’apporter du rythme et d’être agressif afin de donner du tempo« , commente humblement l’arrière de l’ASM Basket.

D’autres trophées en vue

Malgré le sentiment du devoir accompli, pas question de s’arrêter là. « On construit depuis longtemps une équipe pour vivre ces moments-là. On veut gagner le plus de trophées possibles« , explique le Bordelais de 25 ans, arrivé à Monaco l’été dernier. Or, on retrouve cette envie de réitérer l’exploit dans l’ensemble de l’équipe. “On en veut encore plus”, confirme le pivot rouge et blanc, Donatas Motiejūnas, interviewé samedi soir par nos confrères de Monaco Info.

Si cette première Coupe de France aiguise les appétits, c’est tant mieux. En effet, à peine le temps de savourer ce sacre historique qu’il faut retourner au front. La Roca Team doit de nouveau sortir le grand jeu. Et pour cause, c’est l’heure du coup d’envoi des quarts de finale de l’Euroligue. En vertu de sa place dans le Top 4 et de l’avantage du terrain, l’ASM Basket reçoit le Maccabi Tel Aviv, salle Gaston Médecin. Le match 1 se tient ce mardi à 20h15 et le match 2 aura lieu jeudi soir; même heure, même endroit. Ensuite, les troisième et quatrième rounds se dérouleront la semaine prochaine en Israël.

En attendant, pour attiser la flamme, on peut regarder en boucle les images de la finale contre l’ASVEL. Et pourquoi pas, prolonger avec les vidéos des Roca Boys en train de s’ambiancer après la victoire sur le titre Straightenin de Migos.