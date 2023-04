Et si le meilleur était à venir pour Romain Arneodo ?

Dix jours après sa douloureuse défaite en finale du double au Rolex Monte-Carlo Masters, Romain Arneodo revient avec lucidité sur une belle aventure qui lui ouvre les portes d’un nouveau monde.

Le rêve d’un titre au Rolex Monte-Carlo Masters, « le plus beau tournoi du monde« , devant ses proches et la famille princière, Romain Arneodo l’a touché du doigt. Finaliste surprise du double avec l’Autrichien Sam Weissborn, le représentant monégasque a eu du mal à digérer les occasions manquées de leur finale perdue face à Ivan Dodig et Austin Krajicek (0-6, 6-4, 12-14).

« Le jour J, c’était compliqué. Mais aujourd’hui, j’arrive à ressortir le positif et il n’y a que des belles choses qui vont découler de cette semaine »

S’il n’ont pas inscrit leur nom au palmarès du prestigieux tournoi monégasque, Romain Arneodo et Sam Weissborn, amis dans la vie, ont réalisé un parcours incroyable et vécu des émotions intenses.

« C’était exceptionnel. C’est un tournoi que je viens voir depuis tout petit et arriver jusqu’à la finale était un rêve, c’est quelque chose que je garderai toujours en tête »

Habitués à jouer sur le circuit secondaire, les deux partenaires vont désormais disputer les tournois du Grand Chelem, à commencer par le prochain Roland-Garros (28 mai-11 juin).