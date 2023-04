Au printemps on prend soin de ses cheveux !

Si au printemps, vous avez l’habitude de chouchouter votre jardin, c’est aussi le bon moment pour mettre de l’engrais dans nos cheveux. Aujourd’hui découvrez les conseils éclairés de Sandra Veziano, fondatrice de Be healthy.

Comment prendre soin de ses cheveux ?

Pour profiter d’une belle chevelure, il va falloir miser sur les bons apports. Et ça démarre bien sûr de l’intérieur. Vous pouvez tout à fait consommer des oeufs par exemple. Ils sont riches en vitamines B et en zinc. Bref, de véritables alliés pour vos cheveux.

Sandra vous suggère aussi la prise de collagène soutenue par un produit à base de kératine et de levure de bière.

Pour les messieurs, souvent plus exposés à la chute de cheveux, il y a quelques astuces là aussi. D’abord, notez que la chute de cheveux est hormono dépendante. Il y a aussi des facteurs aggravants comme les carences en certaines vitamines et minéraux. Le stress également ou encore le manque de sommeil. D’ailleurs, de récentes études ont démontré que la qualité du sommeil avait un réel impact sur la santé capillaire.

Enfin, vous pouvez vous tourner vers les compléments comme le zinc, le magnésium et la vitamine D.

Pensez toujours à vous faire conseiller par des professionnels de santé.

Les astuces naturelles pour vos cheveux

Vous pouvez aussi miser sur le fameux masque détox. Il est très simple à réaliser. Vous ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire dans votre shampoing. Vous allez observer une légère réaction mousseuse qui est tout à fait normale et sans danger.

Ce masque aide à détoxifier et purifier les cheveux.