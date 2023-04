Votre trilogie consacrée aux rêves continue avec Lynda Pausé, coach en développement personnel. Aujourd’hui elle zoome particulièrement sur le fameux rêve éveillé.

Le rêve éveillé : une méthode psycothérapeutique

Robert Desoille a développé cette technique en 1930. La méthode s’appuie sur le fonctionnement imaginatif lors de l’état de veille. Sa mission : aider les patients à découvrir leurs solutions intérieures.

La thérapie par le rêve éveillé est donc une technique psychothérapeutique dirigée. Elle se base sur la visualisation d’un espace imaginaire et sur l’approche psychanalytique, le tout sous le contrôle du thérapeute.

Ainsi, elle permet de lever des blocages psychiques, des mécanismes internes et des émotions refoulées.

Rêver sans dormir

Le thérapeute aide son patient à explorer ses blocages via des images. On peut imaginer par exemple des remparts ou des barreaux. Il le guide pour aller chercher une solution envoyée par son inconscient. Ensuite, après cette étape, place à l’analyse. C’est le praticien qui va pouvoir interpréter, décortiquer le rêve éveillé de son patient et surtout les symboles cachés. Il peut être intéressant de tenir un carnet de rêves à titre personnel. Si vous constatez qu’un rêve répétitif vous titille, vous pouvez vous tourner vers un thérapeute pour décoder les messages cachés et transcender vos blocages.