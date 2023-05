Aroma-Zone ouvre une seconde boutique dans la région

Vous connaissez très certainement Aroma-Zone. C’est une entreprise spécialisée dans la commercialisation d’ingrédients naturels pour la confection des cosmétiques et autres produits d’hygiène depuis 1999. Ce temple cosmétique du bio et des soins DIY est désormais accessible physiquement dans la région !

Toutes les précisions de Jean Marie Dumas, responsable régional et expansion d’Aroma-Zone –

Aromazone : du e-shop aux boutiques

Depuis le mois de novembre vous pouvez profiter d’un point de vente sur l’avenue Jean Médecin à Nice. La marque a choisi de s’implanter de nouveau dans notre région en ouvrant une nouvelle boutique en plein coeur de Cap 3000. Ce point de vente propose des espaces atelier. Idéal si vous souhaitez concocter vos soins, tout en étant guidés par des experts ! Que vous soyez branchés beauté, aromathérapie ou encore « super aliments » : rien n’a été laissé au hasard !

D’ailleurs, au coeur de cette boutique à Cap 3000, vous retrouvez aussi une offre de vrac sec de poudres et de graines.

Le naturel comme mot d’ordre

En plus de 20 ans, Aroma-Zone a su démocratiser un mode de vie plus naturel au sens large. L’enseigne est devenue une véritable référence à la fois dans l’aromathérapie et dans la cosmétique maison. Marque 100% naturelle, elle est aussi très engagée écologiquement. Les produits sont soigneusement sélectionnés et dépouillés de sur-emballage.

Enfin, pour vous permettre d’en tirer le meilleur, vous retrouvez toujours sur le site internet des fiches produits mais aussi des explications et astuces d’experts pour vos DIY : « Do It Yourself » (faites-le vous-même). Aroma-Zone c’est également une grande communauté qui échange à travers la toile, et désormais en présentiel avec ces deux boutiques azuréennes.