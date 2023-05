John Goodman présidera le Jury Fiction du prochain Festival de Télévision

Exclu Radio Monaco : L’acteur et producteur américain John Goodman sera le président du Jury Fiction du Festival de Télévision de Monte-Carlo 2023.

Plusieurs fois nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes, John Goodman a joué notamment dans la série Roseanne et son spin off The Conners.

Le grand public le connaît aussi pour ses collaborations avec les frères Coen dans Barton Fink, The Big Lebowski ou encore O’Brother.

Ses 43 années de carrière hollywoodienne sont riches de plus de 120 films et séries. Au cinéma, outre les frères Coen, il a tourné avec les plus grands réalisateurs comme Clint Eastwood, Robert Zemeckis ou George Clooney.

L’an dernier, c’est un autre acteur américain, Neal McDonough (Desperate Housewives, Legends of Tomorrow) qui avait occupé cette prestigieuse fonction.

Le 62e Festival de Télévision de Monte-Carlo aura lieu du 16 au 20 juin 2023.

Crédit photo : page facebook officielle John Goodman