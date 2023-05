Tout savoir sur le Monaco E-Prix et la saison de Formula E

La saison des courses automobiles est lancée. La Principauté accueille ce samedi 6 mai 2023 la 6e édition du Monaco E-Prix.

L’étape monégasque fera office de 9e manche du Championnat du Monde ABB FIA Formula E. A mi-saison, le suspense est à son comble : le leader, l’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche) n’a que 4 points d’avance sur son dauphin, l’Australien Nick Cassidy (Envision Racing) et 19 sur le Français Jean-Eric Vergne (DS Penske), troisième au classement des pilotes.

A Monaco, les monoplaces électriques empruntent, depuis 2021, le circuit complet. Cela témoigne des progrès technologiques effectués par la discipline depuis sa création il y a moins de 10 ans.

Pour cette nouvelle saison, une nouvelle voiture a fait son apparition. Plus légère et plus rapide que son ancienne version, la troisième génération (Gen3) des monoplaces de Formule E peut atteindre une vitesse de pointe de 320 km/h et fera sensation dans les rues de la Principauté.

Le Monaco E-Prix 2023 se déroulera sur une seule journée (samedi 6 mai) : séances d’essais libres, qualifications et course s’enchaîneront rapidement. Un tarif unique de 30 € est appliqué pour l’entrée en tribune. Les billets pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte sont entièrement gratuits.

Le public pourra également profiter des animations et de l’univers de la Formula E à l’Allianz Fan Village.

Didier Laurent, notre expert FE nous propose un point d’étape après 8 manches du championnat.

Le programme du Monaco E-Prix :

Essais libres 1 à partir de 7 h 30 ;

Essais libres 2 à partir de 9 h 10 ;

Qualifications à 10h40 ;

Course à 15h00.