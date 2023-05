Bien dans ma parentalité : un sommet virtuel gratuit

Devenir parents c’est se poser des dizaines de questions par jour. Mon enfant dort-il suffisamment ? Comment le diversifier ? Puis-je mieux comprendre ses émotions ? Comment l’accompagner et l’aider à s’épanouir ?

Nous sommes dans une ère où l’accès à l’information n’a jamais été aussi simple et rapide. Pourtant, de nombreux parents se retrouvent pris au piège, noyés sous une montagne de conseils parfois contradictoires.

C’est pourquoi Charlotte Jacquet et Fabien Audouy proposent ce sommet autour de la parentalité !

Bien dans ma parentalité : des experts pour vous éclairer sans vous infantiliser

En 2020, en plein confinement, Charlotte (naturopathe) et Fabien, entourés d’experts santé au quotidien, décident de monter le sommet de la naturopathie et de la médecine intégrative. Leur mission : offrir des outils de professionnels certifiés au service de la santé du public, et le tout gratuitement.

Pour cette 4ème édition, tous deux, ont misé sur la parentalité. Au fil des années, avec l’évolution des structures familiales et des modes éducatifs, elle s’est considérablement transformée. Pourtant, notre société semble parfois déconnectée des réalités des familles et de leurs défis !

Des solutions naturelles au service de la parentalité

Très sensibles à la médecine intégrative, aux solutions naturelles et au bien-être à 360 degrés, les co-fondateurs proposent un panel d’experts pour vous accompagner virtuellement. Médecins, diététiciens, pharmaciens, psychologues, naturopathes : tous seront mobilisés du 8 au 14 mai prochain. Le sommet est 100% gratuit et se déroule en ligne toute la semaine avec plusieurs conférences par jour.

Le pack « Bien dans ma parentalité »

Si vous souhaitez aller encore plus loin, un pack en complément est proposé à la vente. Il vous permettra d’évoluer à votre rythme. Vous retrouverez toutes les vidéos des conférences et ateliers de la semaine en replay, des exercices de sophrologie, un classbook avec des fiches des experts…

Si vous souhaitez assister aux différentes conférences virtuelles, vous pouvez vous inscrire ICI