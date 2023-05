Des nouveautés au Salon Ever 2023

Le Salon Ever 2023 se tiendra les 11 et 12 mai prochains sous le chapiteau de l’Espace Fontvieille. L’événement dédié à la transition énergétique et à la mobilité bas carbone proposera de tester des voitures électriques . Parmi les nouveautés: des engins de chantier et une maquette de jet électrique en cours de développement. Président du Salon Ever, Bernard Fautrier répond à Nathalie Michet.

Prévue les 11 et 12 mai à l’espace Fontvieille, la 18e édition du Salon Ever s’adresse comme toujours à un double public: les professionnels et les consommateurs lambda. Objectif: mettre en avant les dernières innovations en matière de transition énergétique et de mobilité.

Le Salon Ever reconduit ainsi son partenariat avec Volvo Trucks. En effet, le constructeur automobile viendra présenter les derniers modèles de sa gamme de camions 100% électriques. Le groupe proposera aussi de découvrir ses engins de chantiers électriques, notamment des tracteurs et des pelleteuses. « Pour un Etat comme Monaco, il est important de montrer qu’on peut réduire les nuisances des chantiers de construction » , souligne Bernard Fautrier, le président du Salon Ever.

Des tests de voitures

De plus, l’événement permettra d’encourager le développement de la mobilité électrique rechargeable en Principauté. Fervent défenseur de cette technologie, le salon proposera à nouveau un service de Ride and Drive pour tester des véhicules électriques. Selon les chiffres de la Mission pour la Transition Energétique, ces voitures représenteront 20% du parc auto de Monaco d’ici fin 2023. Selon Benard Fautrier, cette progression indique clairement que les mentalités évoluent. Le Président du salon y voit aussi les effets de la politique volontariste de la Principauté en la matière. Il en veut pour preuve la présence de 1000 bornes de recharge publiques sur le territoire monégasque.

Un jet électrique en vedette

Enfin, le Salon Ever s’empare cette année des enjeux de la transition énergétique dans le secteur aérien. En effet, la liste des grands partenaires de l’événement comprend désormais Lilium. Cette entreprise allemande développe un jet électrique à décollage et atterrissage vertical. Conçu pour transporter six personnes, le premier modèle du Lilium Jet devrait permettre de parcourir jusqu’à 500 kilomètres sans émission. La certification de l’appareil est prévue pour 2025.