Rémi Camus va parcourir 180 KM à la nage pour rejoindre la Principauté !

Ce mardi vous découvrez Rémi Camus. Il est aventurier-explorateur, formateur en survie mais aussi conférencier. Prochain défi de taille : rallier Calvi, en Corse, à la Principauté à la nage. Une expédition à la fois écologique et scientifique !

Rémi Camus passionné d’expéditions environnementales

Rémi Camus est un amoureux du dépassement de soi et des défis en pleine nature. Pour preuve : il a déjà réalisé une traversée de l’Australie en courant en 2011. Sans oublier la descente du Mékong en hydrospeed en 2013. Et puis, en 2018, le tour du littoral français à la nage de Dunkerque à Monaco ! En 2023, il a de nouveau choisi la Principauté comme point de chute. En effet, d’ici quelques semaines, Rémi Camus rejoindra Monaco à la nage en s’élançant de Calvi en Corse. Une aventure humaine en communion avec la Méditerranée et en totale autonomie.

Rémi Camus nage pour sensibiliser à la préservation de l’eau

Cette expédition est un véritable défi écolo-scientifique. D’abord, parce que l’aventurier-explorateur alerte sur la préservation de l’or bleu. Ensuite, parce qu’il va faire l’objet de petits tests scientifiques. En collaboration avec le CHU de Grenoble, Rémi Camus va travailler sur le stress en milieu hostile. Son aventure permettra de comprendre comment réagit le corps humain lorsqu’il est immergé dans un milieu hostile. Pour y parvenir : il offrira sa salive aux scientifiques. Ils devront l’analyser à son retour. Côté organisation : Rémi enfilera une combinaison pour sa traversée et tractera sa « petite » maison. Il s’agit d’une embarcation de 130 kg. Elle lui permettra notamment de passer ses nuits.

Si vous souhaitez en savoir plus sur son aventure, cliquez ICI