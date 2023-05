Frédéric Barilaro : « Pour les jeunes, un souvenir gravé à jamais »

Le 29 avril dernier, les U18 de l’AS Monaco ont décroché la cinquième Coupe Gambardella de l’histoire du club. L’entraîneur monégasque Frédéric Barilaro revient sur ce succès marquant.

C’est une aventure sportive et humaine comme on les aime. Des émotions comme seules la Coupe de France et sa petite soeur, la Coupe Gambardella, peuvent en offrir. Il y a un peu moins de deux semaines, les moins de 18 ans de l’AS Monaco sont allés au bout de leur rêve en battant, en finale de la prestigieuse Gambardella, l’équipe de Clermont, 4 buts à 2.

Ce succès, obtenu au Stade de France, parachève un parcours de six matches exclusivement joués à l’extérieur. Les Monégasques, attendus au tournant, ont su déjouer tous les pièges et fait preuve d’une surprenante maturité malgré la jeunesse de l’effectif (dix joueurs de 17 ans et un joueur de 16 ans).

« Ce match au stade de France, les jeunes s’en souviendront à jamais. Ce trophée est un accélérateur dans la formation, ça va leur permettre de grandir »

Frédéric Barilaro

Trois sur trois pour Frédéric Barilaro

Cinq fois vainqueur, l’AS Monaco est devenue le deuxième club le plus titré dans la compétition après l’AJ Auxerre (sept victoires). Trois de ces cinq titres (2011, 2016, 2023) ont été obtenus avec un même homme à la tête de l’équipe : Frédéric Barilaro. Le Monégasque revient, pour Radio Monaco, sur la victoire de ses hommes.