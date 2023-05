Les bulles de la Bière de Monaco font des étincelles

La bière blonde de la Brasserie de Monaco a récemment été récompensée dans un concours où près de 2000 bières étaient en compétition. Un motif de fierté pour les équipes de l’établissement implanté sur le Port-Hercule. Valentin Kuhn, l’un des deux brasseurs de la maison rouge et blanche, répond à Nathalie Michet.

C’est ce qu’on appelle une très bonne note. Le 12 avril dernier, la Bière Blonde de Monaco a obtenu 77/100 lors du Concours international de Lyon. Plébiscitée par le jury pour son goût et son aspect, elle a ainsi décroché la médaille d’argent de cette compétition. Une belle performance quand on sait que 1999 bières ont participé au concours.

Made in Monaco

Propriétaire de la Brasserie de Monaco, installée sur le Port-Hercule, Gildo Pastor évoque « une réelle fierté de faire rayonner Monaco grâce à l’excellent travail de l’équipe de l’unique brasserie monégasque ». Car oui, en dépit des étiquettes qu’affichent certaine bouteilles, la bière de la Brasserie de Monaco est la seule à être réellement produite sur le rocher. Or, sa particularité géographique se ressent dans la qualité du produit. « C’est une bière à 5,2° d’alcool, donc ce n’est pas trop élevé pour la région. Pareil pour l’amertume, elle n’est pas trop prononcée (…) Quand on a du beau temps toute l’année, il faut une bière facile à boire: rafraichissante et désaltérante » , détaille Valentin Kuhn.

Un produit vivant

Ce trentenaire est l’un des deux brasseurs de l’établissement. Convaincu que la bière est un produit vivant, il aime passer du temps à améliorer la qualité de son breuvage. Semi-automatisé, le brassage prend environ huit heures avec différentes étapes de préparation des matières premières, de chauffage, de filtrage, de refroidissement… En une journée, 1000 litres de bière sortent des cuves. Pour en arriver là, la recette comprend 1200 litres d’eau, 175 kilos de céréales, 1,7 kilo de houblon et 500 grammes de levure. Ensuite, direction les cuves de maturation pendant une vingtaine de jours.

C’est tout ? Pas tout à fait… « On ne peut pas vous révéler nos secrets » , sourit Valentin Kuhn. Pour ce brasseur à l’esprit de compétition, pas question d’en dire trop. On le comprend: l’année prochaine la Brasserie de Monaco entrera de nouveau dans l’arène à deux reprises. Elle sera en lice pour le Concours général agricole et pour le concours du Musée national de la brasserie française.