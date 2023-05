Le gouvernement active l’alerte sécheresse et impose des restrictions

Face à une sécheresse précoce et persistante, le Gouvernement princier a adopté un plan visant à garantir une utilisation rationnelle des ressources en eau.

Composé de quatre seuils d’alertes allant de la simple vigilance à une situation de crise, le plan sécheresse de la Principauté de Monaco doit permettre de réduire sensiblement les prélèvements en eau, prolonger l’utilisation des réserves et retarder d’autant le recours aux mesures d’une situation de crise.

Face à un constat déjà préoccupant avant même la saison estivale, le Gouvernement a activé le niveau 2 de son nouveau plan sécheresse, celui d’« alerte», à l’instar du département voisin des Alpes-Maritimes pour les bassins versants les plus proches de la Principauté.

Concrètement, les mesures appliquées à partir du 13 mai 2023 concernent les usages suivants :

– L’arrosage des jardins potagers est autorisé uniquement entre 20h00 et 8h00 du matin ;

– L’arrosage des pelouses, massifs fleuris, jardinières et espaces verts ainsi que des terrains de sport (sauf exception) est interdit de 8h à 20h et réduit de 20% ;

– Le remplissage des bains ou bassins à remous, des pataugeoires et des piscines publiques ou privées est interdit sauf impératif ou travail déjà en cours ;

– Le lavage des véhicules et matériels chez les particuliers est interdit, ainsi que sur la voie publique. Toutefois, il est autorisé pour les professionnels ou pour les particuliers lorsqu’il est effectué sur les sites utilisant du matériel haute pression et équipé d’un système de recyclage de l’eau ;

– Le lavage des bateaux et engins nautiques de plaisance ou professionnels est exclusivement autorisé durant les plages horaires suivantes : 07h30-09h00 et 20h00-21h30 ou lorsqu’il est réalisé par des professionnels utilisant du matériel haute pression et un système de recyclage de l’eau ;

– Le nettoyage des façades et toitures est interdit ;

– Les fontaines publiques et privées sont fermées, sauf si elles fonctionnent en circuit fermé ou avec un système de bouton poussoir ;

– Le remplissage, la mise à niveau et la vidange des bassins de jardin sont interdits, sauf impératif liés à la présence d’espèces de faune ;

– L’usage de l’eau à des fins industrielles, artisanales et commerciales ainsi que lors de l’organisation d’événements doit être réduit de 20%.

Plan de gestion des ressources en eau

©Frédéric Nebinger, Direction de la Communication