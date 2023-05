Le printemps bat son plein et c’est la saison idéale pour profiter de notre belle région.

L’office de Tourisme et des Congrès publie une toute nouvelle brochure pour faire le plein de belles idées sorties. Intitulé « Les 15 plus belles randonnées de Mandelieu », ce guide est un essentiel pour (re)découvrir Mandelieu version grand air.

Un guide pratique

La brochure est accessible à tous, amateurs ou passionnés avec une sélection de randonnées au coeur de l’Estérel, au bord de l’eau ou encore dans le Massif du Tanneron.

De la plus accessible à la plus engageante, cette sélection de balades propose de découvrir la diversité des paysages et les vues imprenables de la Méditerranée aux Préalpes d’Azur et au Mercantour ! Un vrai plus pour piocher des idées. Pratique et remplie d’anecdotes, la brochure est aussi ponctuée des points forts de chaque circuit. Evidemment, vous pourrez aussi comptez sur toutes les recommandations de prudence et de sécurité pour profiter l’esprit libre.

Toutes les précisions de Pierre-Louis Roucariès, le Directeur Général de L’Office de Tourisme et des Congrés de Mandelieu-La-Napoule

D’ailleurs, la brochure est en vente à l’Office de Tourisme au prix de 5 euros.

Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez toujours réécouter la chronique « Envie d’évasion », proposée par Christine Pianigiani !