Une cinquantaine de médaillés au 40e Meeting International de Natation

Pour sa 40e édition (20-21 mai 2023), le Meeting International de Natation de Monte-Carlo annonce un plateau exceptionnel.

Troisième et dernière étape du circuit Mare Nostrum après Canet-en-Roussillon et Barcelone, le Meeting International de natation de Monte-Carlo accueille traditionnellement les grands noms de la discipline.

Mais pour sa 40e édition, cette année, l’événement place la barre encore plus haut avec une cinquantaine de médaillés olympiques, mondiaux et européens parmi plus de 300 nageurs. L’événement est qualificatif pour les Championnats du monde de Fukuoka (Japon) cet été (14-30 juillet) et les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Des Américains Michaël Andrew et Lydia Jacoby à l’Italien Thomas Ceccon en passant par la Suédoise Sarah Sjöström, les stars internationales seront présentes. Côté Français, on attend Maxime Grousset, Marie Wattel et Mélanie Hénique. Le Monégasque Théo Druenne défendra les couleurs de la Principauté.

Pour tout savoir sur ce Meeting International de natation de Monte-Carlo, écoutez l’interview de Guillaume Dazun, coordinateur de l’événement au sein de la Fédération monégasque de natation.

Mare Nostrum 2023 – Meeting International de natation de Monte-Carlo

Samedi 20 et Dimanche 21 mai 2023 à la piscine du Stade Louis II, billetterie sur place.

Le matin, l’entrée est gratuite. L’après-midi, les places sont à 8 euros pour la journée et 10 euros pour les deux jours. Entrée gratuite pour les licenciés et les enfants de moins de 12 ans.