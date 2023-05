Les élus réclament un tunnel à Cap d’Ail et un métro Nice-Monaco

Le Conseil National presse le gouvernement sur le sujet de la mobilité. Pour les élus monégasques, l’exécutif doit se préoccuper activement de faire aboutir le projet de Trémie sur la moyenne corniche à Cap d’Ail.

Les problèmes de mobilité en Principauté pour les Monégasques, les résidents et les salariés avaient déjà été au coeur de la campagne des dernières élections nationales. Depuis quelques jours, ils reviennent dans l’actualité et constituent, pour les élus, « une préoccupation constante« .

Concernant la création d’une trémie au carrefour du Bautugan à Cap d’Ail, qui représente un point de blocage historique de la circulation entrante le matin et sortante en fin de journée, le Conseil National demande au Gouvernement, de prendre une position proactive dans ce dossier qui oppose actuellement des collectivités locales françaises.

Ce projet, que la Principauté va financer à hauteur de 80%, est censé désengorger la sortie Ouest de la Principauté en direction de Nice par la création d’une voie souterraine à la sortie du Tunnel Rainier III. Ils estiment qu’il faut avoir une vision ambitieuse en l’envisageant à double sens : entrée et sortie.

En plus de cette trémie du Bautugan, les élus du Conseil National souhaitent que le projet d’un métro, reliant Nice à Monaco de manière très cadencée, et desservant toute la Principauté jusqu’à Saint Roman, fasse l’objet d’une décision rapide. Il en va, selon eux, de l’attractivité professionnelle de la Principauté et donc de ses performances économiques.

Une Commission Plénière d’Étude avec les membres du Gouvernement se tiendra début juillet au Conseil National. Ces sujets feront partie des discussions et les Conseillers Nationaux espèrent obtenir des décisions concrètes assorties d’un calendrier précis.