Mandelieu arrose ses terrains de sport avec de l’eau usée

Réutiliser les eaux usées traitées pour économiser la ressource en eau : le sujet n’a jamais été aussi présent dans le débat public. Mandelieu franchit le pas.

Réutiliser directement l’eau en sortie de station d’épuration sans passer par un retour dans le milieu naturel : c’est le principe de la réutilisation des eaux usées traitées (Reut), réglementée depuis 2010 pour l’arrosage des espaces verts et l’irrigation agricole. A ces usages s’ajoute, depuis 2010, le nettoyage de la voirie, le nettoyage des réseaux ou la lutte contre les incendies.

Avec la multiplication des épisodes de sécheresse, la pratique, peu répandue jusqu’ici, tend à se développer. Ainsi, la mairie de Mandelieu annonce avoir acquis une citerne de 120 000 litres pour y stocker l’eau usée traitée et désinfectée de la station d’épuration de Mandelieu. Cette eau servira à arroser les gazons des deux terrains municipaux des stades Eric Estivals et Thierry Clavé. Les prélèvements dans la Siagne et la consommation d’eau douce sont ainsi limités.

Pour le maire de Mandelieu, « ce recours à la Réutilisation des Eaux Usées Traitées est une première étape ». Sébastien Leroy annonce que « cette technique écologique et vertueuse sera déployée à plus grande échelle ».

La Ville de Mandelieu dit avoir « une vision globale de la problématique de l’eau pour ses stades et espaces verts ». A ce titre, au-delà des travaux de reprise des réseaux et du système de drainage du Stade Estivals, un gazon nouvelle génération, plus résistant et beaucoup moins consommateur d’eau a été sélectionné. Le montant global de ces travaux s’élève à 400 000 euros.