Pourquoi se tourner vers l’astrologie ?

L’astrologie est un bel outil pour partir à la découverte de soi. Alors pleins phares aujourd’hui sur l’intérêt de l’astrologie avec Olya Mel.

L’astrologie : ses origines

Nous ne savons pas exactement d’où viennent les connaissances en astrologie. En revanche, ce qui est sûr, c’est que l’astrologie était déjà utilisée il y a 5000 ans.

Par ailleurs, nous retrouvons énormément de rapprochements entre l’astrologie et la mythologie grecque. L’intérêt aux étoiles, les constellations et les planètes ont donc toujours rythmés notre histoire.

L’astrologie se base sur la position des planètes et des étoiles à un moment précis dans le ciel, ainsi que leur position les unes par rapport aux autres.

Cela signifie qu’au moment de la naissance de chacun ou d’un événement toutes les planètes du système Solaire avaient une position bien particulière, qui définit toutes les finesses de notre caractère ou d’un événement.

L’astrologie : un outil pour se découvrir

Ainsi, l’astrologie s’avère efficace lorsqu’on souhaite analyser la personnalité de quelqu’un. Idem pour ses motivations, ses réactions ou encore sa perception de la vie. Pour aller plus loin, elle permet aussi d’établir les activités qui conviennent le mieux à chacun d’un point de vue physique et mental. A un niveau plus global, elle aide à décrypter les énergies et les différents cycles.

Lorsque vous vous intéressez à votre signe astrologique (signe dans lequel se trouvait le Soleil au moment de votre naissance) vous n’analysez qu’une partie de votre personnalité. En effet, elle est composée de plus de 10 planètes et étoiles.

La semaine prochaine, justement, on zoomera avec Olya Mel sur la finesse du thème astral.