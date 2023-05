Comment aider nos jeunes à trouver leur orientation professionnelle ? Lynda Pausé, coach en développement personnel, vous donne quelques tips pour les accompagner et les guider au mieux.

Une perte de sens chez les jeunes

Alors que la fin de l’année scolaire approche, Lynda, au travers de ses consultations, s’aperçoit combien les jeunes sont perdus. Beaucoup cherchent un véritable sens dans leur quotidien, tout en tentant de s’éloigner de l’injonction « Tu dois réussir ». Evidemment, il n’y a rien à réussir dans la vie ! En revanche, il est bien de réussir sa vie en suivant ses aspirations profondes. Quelles sont les clefs pour aider nos jeunes à trouver leur voie professionnelle ? Tous les conseils de Lynda Pausé.

L’orientation professionnelle en quelques tips

Première étape : identifier avec son adolescent l’environnement de travail qu’il aime. Préfère-t-il exercer en intérieur ou en extérieur, par exemple ? Ou encore travailler en équipe ou plutôt en solo ?

Ensuite, ne pas hésiter à détailler les horaires qui pourraient lui correspondre, ses passions, ses hobbies.

Autre astuce : l’aider à identifier ses compétences scolaires ou extra-scolaires et surtout ses valeurs principales. Les valeurs sont de véritables boussoles. Elles guident nos choix et nos pas tout au long de notre vie.

Enfin, la plus importante : quelle contribution souhaite-t-il apporter au monde ? L’idée est de trouver un sens à sa vie et de faire concorder ses aspirations et son métier.

Par ailleurs, il existe énormément de salons, de forums métiers pour permettre aux adolescents de découvrir plusieurs métiers.