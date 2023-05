Susie Wolff en première ligne pour amener les femmes en F1

L’ancienne pilote auto Susie Wolff dirige depuis quelques mois la Formula One Academy, un nouveau championnat réservé aux femmes.

Les 15 jeunes femmes pilotes de la Formula One Academy viennent du monde entier. Elles ont entre 16 et 25 ans et de grandes ambitions. Objectif: progresser et accéder à toutes les catégories de haut-niveau en monoplace, de la F4 à la F1. En parallèle, pour donner envie aux petites filles et aux adolescentes de faire du sport auto, la F1 Academy prépare un docu-série en partenariat avec Hello Sunshine, la boîte de production fondée par Reese Witherspoon. Susie Wolff, directrice-générale de la F1 Academy, était notre invitée exceptionnelle en marge du Grand-Prix de Monaco. Elle répond à Nathalie Michet.