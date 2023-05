Qu’est ce que le thème astral et quel est son intérêt ?

Zoom cette semaine sur le fameux thème astral. C’est une photographie du ciel à un moment très précis, comme par exemple lors de votre naissance. Toutes les précisions d’Olya Mel, astrologue.



Le thème astral pour aller à la découverte de soi

Un astrologue peut construire votre thème astral ou carte natale. Pour cela, il se base sur la position très précise des planètes le jour de votre venue au monde. Pour être plus précise, le soleil correspond à notre signe astrologique, celui que l’on connait tous. Il représente notre égo, notre personnalité, le visage que l’on expose au monde.

La lune, elle, est plutôt reliée à notre subconscient et nos émotions. Ensuite, Vénus symbolise notre attitude en amour et notre capacité à prendre les plaisirs de la vie. Mars est en lien avec notre motivation. Pour ce qui est de notre capacité d’apprendre, de communiquer ou encore de se vendre c’est Mercure qui pilote !

Enfin, Saturne gouverne notre discipline.

Les autres planètes : Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton indiquent des caractéristiques plus globales, parfois même générationnelles. Ce sont des planètes plus lentes et plus éloignées du soleil.

Construire un thème astral

Par ailleurs, donner sa date de naissance à l’astrologue lui permet d’offrir plus de détails. En effet, il va pouvoir ajouter la dimension des 12 maisons. Vous avez certainement déjà entendu parler de l’ascendant. C’est la maison 1, celle qui symbolise notre enveloppe physique, notre image dans les yeux des autres.

Il y a encore quelques années, les astrologues dessinaient tout le thème astral à la main. L’arrivée des technologie a permis beaucoup d’avancées, notamment concernant la rapidité. En revanche prudence : il est tout à fait possible d’obtenir un thème astral sur la toile en quelques secondes. Mais il faut être certain de pouvoir l’interpréter correctement !