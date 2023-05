Alpine sourit, Ferrari grimace : retour sur le GP de Monaco

Esteban Ocon 3e, Pierre Gasly 7e : Alpine a vécu un beau week-end à Monaco. Laurent Rossi, directeur général de l’écurie française, avait le sourire à la fin de la course.

Pour Alpine F1 Team, le début de saison avait été quelque peu maussade. Et puis, il y a eu Miami où les deux pilotes de l’écurie française sont arrivés dans les points.

Et surtout Monaco où Esteban Ocon a créé la surprise en décrochant le troisième podium de sa carrière en Formule 1, le premier depuis sa victoire au Grand Prix de Hongrie en 2021. Ajoutez à cet exploit, la performance méritoire de Pierre Gasly (7e) et vous obtenez un succès collectif plus en rapport avec les ambitions du patron d’Alpine.

Mais Laurent Rossi calme le jeu face à un éventuel emballement médiatique. Le boss de l’écurie française estime que la route est encore longue et qu’il faudra encore progresser en performance.

« Je ne m’attends pas à ce que l’on fasse P3 et P7 à chaque course ».

Laurent Rossi

Au moment du débrief, le sourire de Laurent Rossi contrastait avec la mauvaise mine de Charles Leclerc. Le pilote monégasque, sanctionné d’une pénalité de trois places sur la grille de départ, était dépité par la tournure des événements.

« C’est encore un week-end décevant à la maison » Charles Leclerc

Pour Leclerc et Ferrari, il faudra remettre la marche avant dès le week-end prochain à Barcelone.