Monaco en fête en mémoire du Prince Rainier III

Les célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III commencent aujourd’hui à Monaco. Au programme: une fête populaire, un feu d’artifice et une expo au Palais.

Après les commémorations du centenaire de la disparition du Prince Albert Ier, Monaco rend maintenant hommage au père et prédécesseur de S.A.S le Prince Albert II. En effet, ce mercredi, la Principauté donne le coup d’envoi des célébrations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III. Né le 31 mai 1923, l’ancien souverain aurait en effet eu 100 ans ce mercredi. Intronisé le 9 mai 1949 et disparu le 6 avril 2005, le Prince Rainier aura donc régné pendant 56 ans sur Monaco. Une ère de profondes transformations pour la Principauté.

Une fête populaire

Présidé par S.A.S la Princesse Stéphanie, le comité d’organisation des commémorations a prévu de nombreux événements aux quatre coins du territoire. Le premier temps fort se tient cet après-midi à Monaco-Ville. Le levé de rideau est prévu à 14h15, lorsque 21 coups de canons retentiront dans le ciel monégasque. Les Nationaux, les résidents et les élèves de la Principauté se retrouveront alors pour une grande fête populaire aux abords du Palais.

Au programme: des concerts, des animations pour les enfants, des numéros de cirque et même un lâcher de colombes. Plus tard, en début de soirée, chacun aura sa part d’un grand gâteau d’anniversaire sur la Place du Palais. Cette première journée de commémorations se terminera à 22h15 avec un feu d’artifice tiré depuis la digue Rainier III.

Une expo au Palais Princier

Pour mettre en lumière les accomplissements et la vie du Prince Rainier III, le Palais Princier propose dès aujourd’hui une expo photo et vidéo baptisée « Le Prince chez Lui. » Jusqu’au 20 août, le public pourra ainsi découvrir des clichés et des films inédits dans les Grands Appartements du Palais. Présenté par les Archives du Palais et l’Institut audiovisuel de Monaco, le rendez-vous s’articule autour de trois axes: le Souverain, l’homme – à travers les différentes étapes de sa vie – et, enfin, ses passions personnelles.

En parallèle, les visiteurs pourront profiter du Chemin des sculptures Rainier III. Mis en place par la Direction des affaires culturelles, ce parcours de découverte met en valeur les sculptures réparties dans la Principauté. Une carte interactive adossée à des QR Code complète le dispositif. À chaque fois, le visiteur accède à des informations sur l’artiste et la vocation de son œuvre.