Le Prince Albert II à la rencontre du rover lunaire de Venturi

Samedi dernier, en Principauté, le président de Venturi Group a présenté au Souverain monégasque le rover lunaire Flex qui partira sur la Lune en 2026. Cette aventure exaltante repose sur un défi technologique de haut-niveau pour le groupe monégasque et ses partenaires. Nathalie Michet.



Si les F1 étaient bel et bien sous les projecteurs le week-end dernier à Monaco, un autre engin hors-normes aurait pu leur voler la vedette. En effet, le rover lunaire Flex construit entre la Principauté, la Suisse, et les Etats-Unis a pris ses quartiers à Fontvieille. Ou plutôt: une réplique grandeur nature de ce bijou de technologie 100% électrique imaginé il y a une dizaine d’années par Gildo Pastor, le président du groupe Venturi. Invité à découvrir et à monter à bord de l’imposante machine, S.A.S le Prince Albert II salue le travail accompli par l’entrepreneur monégasque et ses équipes. Séduit par cette aventure spatiale, le Souverain se montre prudent en revanche à l’idée d’un éventuel voyage personnel sur la Lune. Le Prince Albert II répond à Benjamin Ducongé.

Engagé depuis plus de 20 ans dans le développement de véhicules électriques haute-performance, Gildo Pastor réussit ainsi à concrétiser un énième projet innovant. Comme pour le rover polaire Antarctica, le défi technologique sert ici une vocation scientifique. Aux côtés de Venturi Astrolab et Venturi Lab, la maison monégasque a conçu Flex comme un véhicule de transport logistique et d’exploration lunaire. Capable de charger jusqu’à 1,5 tonnes de matériel, cet engin de 500 kg semi-autonome peut aussi embarquer deux astronautes.

Sur la lune avec SpaceX

En vertu d’un accord signé avec SpaceX , le rover électrique partira donc sur la Lune en 2026. Il embarquera à titre privé à bord de la méga fusée Starship pour une première expédition pilotée à distance. Flex fera ainsi la démonstration de ses capacités devant les acteurs, publics ou privés, intéressés par des missions sur le sol lunaire. Pour l’heure, Gildo Pastor et ses partenaires se concentrent sur la Nasa. Ils préparent en effet une réponse à un appel d’offres de l’agence spatiale américaine dans le cadre de son programme de retour vers la Lune, Artemis.

Des tests aux Etats-Unis

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’est pas possible de faire venir le prototype original à Monaco. En effet, Flex subit actuellement une batterie de tests ultra pointus aux Etats-Unis. Il s’agit de soumettre chaque composant à des températures extrêmes, similaires à celles de la nuit polaire sur la Lune. « On parle de températures comprises entre -90°C et -250°C », explique Antonio Delfino, le dirigeant et co-fondateur de Venturi Lab. Basé en Suisse, ce bureau d’ingénieurs a mis au point les panneaux solaires et des roues du rover. « Des pneus classique se cassent comme du verre à partir de -50°C, c’est donc un défi énorme, » souligne ce docteur en physique qui a passé plus de 25 ans dans la branche recherche et technique de Michelin.

Autre difficulté: développer des batteries ultra-performantes capables de tenir deux semaines dans la nuit polaire de la Lune et de résister aux radiations. Sur ce point, ce sont les ingénieurs de Fontvieille qui assurent le travail. Quant à l’entreprise américaine, Venturi Astrolab, elle développe notamment la structure du véhicule, ses mécanismes et son système de pilotage. C’est elle, aussi, qui chapeaute les tests effectués aux Etats-Unis. Plusieurs sorties dans le désert de Mojave, en Californie, ont déjà permis de vérifier l’ergonomie du rover et sa stabilité pour les pilotes.