Nombreux hommages après le décès d’Albert Croesi

Conseiller interministériel en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers, Albert Croesi est décédé brutalement à l’âge de 62 ans.

Il était en première ligne mercredi dernier pour coordonner le lancement du centenaire de la naissance du Prince Rainier III. Albert Croesi a succombé à une crise cardiaque dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 62 ans. Fondateur du traiteur A Roca en 1990, il s’était mis au service de l’Etat dans les années 2010, notamment pour organiser la participation de Monaco aux expositions universelles d’Astana en 2017 et de Dubaï en 2021. En outre, depuis 2019, Albert Croesi occupait le poste de Conseiller interministériel en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers.

Des talents de médiateur

Avant même cette nomination, ce Monégasque affable avait eu l’occasion de démontrer toutes ses compétences de médiateur. En effet, dès juillet 2017, Albert Croesi avait assumé le rôle de chargé de mission dans la crise des Jardins d’Apolline et de la résidence Helios. Dans un contexte de vives tensions, il avait alors réussi à orchestrer le relogement de 369 familles confrontées à de graves malfaçons dans leurs appartements.

Souvent considéré comme l’homme de la situation pour trouver des compromis ou fédérer les énergies, Albert Croesi pouvait aussi se targuer d’avoir réussi sa carrière d’entrepreneur. Son ancienne vie à la tête d’A Roca lui avait ainsi valu le surnom de « roi du barbagiuan » . Et pour cause: en 2004, à la demande du Prince Rainier III, l’homme d’affaires avait fait servir cette spécialité locale dans les salons du Parlement européen. C’était à l’occasion du cocktail organisé par Monaco pour son adhésion au Conseil de l’Europe.

Un ami du Prince Albert II

Depuis son décès samedi, toute la Principauté rend hommage à Albert Croesi. « C’est un homme que j’ai côtoyé très souvent (…), j’ai souvent pris part à des repas chez lui. C’est pourquoi sa disparition brutale me touche personnellement. Je le considérais comme un ami » , déclare S.A.S le Prince Albert II à nos confrères de Monaco-Matin. De plus, dans un communiqué du Palais Princier, le Souverain salue « le sens du devoir et de l’intérêt général » ainsi que « le dévouement indéfectible » d’Albert Croesi à la Principauté.

Preuve de cette estime, le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie avaient chargé Albert Croesi de coordonner les festivités relatives au centenaire de la naissance du Prince Rainier III. En homme de confiance, cheville ouvrière du rayonnement de Monaco, il avait aussi été choisi pour organiser la prochaine Rencontre des sites Grimaldi prévue les 10 et 11 juin. « Nous aurons l’occasion de lui rendre un hommage appuyé » , promet le Prince Albert II.

Le Ministre d’Etat, la Présidente du Conseil National et la Mairie de Monaco ont également réagi publiquement au décès de « Monsieur Apolline« .

C’est avec une infinie tristesse que nous apprenons le décès brusque d’Albert Croési. Au nom des élus et des permanents du @ConseilNatMC , j’adresse nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

