Le numérique nous aidera-t-il à sauver la planète ? Florent Favier vous donne des éléments de réponse ce lundi.

Quel est l’impact du numérique ?

Voici quelques chiffres pour comprendre son impact aujourd’hui. 4% des gaz à effet de serre sont liés au numérique, et cela pourrait d’ailleurs grimper à 8% en 2025.

En France, on considère que 10% de l’énergie consommée l’est pour un usage numérique. La croissance des déchets issus du numérique est en constante augmentation. Selon l’ONU, le monde en produit environ 50 millions de tonnes chaque année ! Et seulement 20 % sont recyclés.

De la fabrication à l’utilisation …

La majeure partie de l’impact du numérique provient de la fabrication des terminaux. C’est pourquoi il est essentiel de conserver ses appareils le plus longtemps possible pour préserver un maximum de ressources naturelles notamment.

Même si certains services numériques vont très certainement contribuer à nous aider à lutter contre la dégradation de notre environnement, il semble difficile de se reposer sur le numérique seul pour nous sauver.

Le problème c’est l’utilisation du numérique. Prenons quelques exemples : avons-nous vraiment besoin de lave-linge ou frigos connectés ? On s’en rend peu compte, mais à chaque fois la fabrication de leurs composants électroniques ou de leurs batteries sur notre environnement est horriblement coûteux.

Pourtant, il existe aussi des avancées significatives. Quant un entrepreneur entreprend conçoit une application et des systèmes de mesure connectés pour assurer le suivi et la distribution de l’eau pour une production agricole, on s’aperçoit combien les technologies complètent les interventions de l’homme.

En revanche, si on se met à changer nos appareils numériques trop souvent, on entame sérieusement le bénéfice des technologies.