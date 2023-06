Top Marques Monaco : l’édition de tous les superlatifs

La 18e édition de Top Marques Monaco se tiendra du 7 au 11 juin au Grimaldi Forum. Les véhicules exposés figurent parmi les plus rares et les plus chers du monde.

« Après le succès de la 17e édition, nous souhaitions offrir une édition encore plus riche, plus extraordinaire, avec plus de supercars, de voitures de collection, d’innovations technologiques et de véhicules verts qu’en 2022″, déclarait Salim Zeghdar, le président délégué de Top Marques Monaco, lors de la présentation officielle de l’événement.

Le salon automobile le plus exclusif au monde s’ouvrira cette année sur une vente aux enchères exceptionnelle dédiée à Ferrari. Celle-ci aura lieu dans la verrière du Grimaldi Forum le jeudi 8 juin, jour d’ouverture du salon au public.

Top Marques Monaco présentera plus de 150 véhicules très haut de gamme, dont les derniers modèles de supercars, des voitures classiques iconiques, des motos sur mesure et des innovations en matière de transport. A quelques exceptions près, tous seront proposés à la vente.

Six lancements en première mondiale

En 2023, six lancements mondiaux sont au programme dont le QUANTiNO by nanoFlowcell, le tout premier e-roadster qui fonctionne sans batterie, l’IR8 Tribute by Dallara Stradale, deux Ford Broncos restomod de Floride et le FLEX de Venturi, un Rover lunaire qui se rendra sur la Lune avec SpaceX en 2026.

Il y aura également des stands avec des thématiques différentes : un stand dédié aux Mercedes classiques, un stand dédié aux Mustang et un autre dédié aux Corvette.

Parmi les autres nouveautés, citons le tout premier Carspotters Awards, dont le jury est présidé par GMK, ambassadeur de Top Marques Monaco et un concours offrant la possibilité de gagner une paire de baskets en édition ultra-limitée inspirée par le célèbre influenceur automobile.

Pour plus d’informations ou pour acheter vos billets, visitez le site officiel de Top Marques Monaco et écoutez l’interview de Salim Zeghdar, président délégué de Top Marques Monaco.