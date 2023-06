Le casque Apple Vision Pro: nouvelle révolution ?

Apple crée l’événement dans le monde de la tech avec la présentation de son casque “Apple Vision Pro”.

Cette semaine, vous entendrez forcément parler de l’Apple Vison Pro. Ce casque de réalité virtuelle et augmenté fait la taille d’un masque de ski et sera mis sur le marché début 2024 aux Etats-Unis. Prix de vente: 3499 dollars. C’est la grande annonce de la conférence mondiale de la marque à la pomme dédiée aux développeurs (WWDC 2023). Retransmis en direct sur Youtube, le rendez-vous s’est tenu mardi à Cupertino, le siège du groupe. En excellent VRP, Tim Cook a annoncé “le début d’une nouvelle ère pour l’informatique”, l’ère du « spatial computing« . Une révolution comparable selon lui au Macintosh de 1984 ou au premier iphone de 2007.

Un casque et des capteurs

L’Apple Vision Pro, c’est donc un casque de réalité mixte qui permet d’évoluer dans le virtuel, tout en pouvant voir le réel. Ici on ne parle pas d’immersion dans le métavers, plutôt d’une utilisation dématérialisée du système IOS. On peut travailler, faire des appels vidéo, jouer, regarder un film ou les infos… Bref, tout ce que l’on peut faire avec un écran classique, mais justement sans écran, et avec des sensations. De plus, le casque d’Apple a la particularité de fonctionner sans aucun périphérique intermédiaire. Les capteurs font le travail et on interagit avec le système par le regard, les gestes et la voix.

Une batterie externe

Pour éviter une proximité excessive avec les mauvaises ondes, la batterie n’est pas intégrée au casque. En effet, on la relie au terminal par un cordon et elle reste donc à l’extérieur. L’autonomie s’annonce toutefois limitée: deux heures maximum. On privilégiera donc un usage sur secteur.

Détail important: les ingénieurs d’Apple ont installé une molette qui permet de régler le degré de transparence de la vision virtuelle. Positionnée sur le dessus du casque, elle permet de doser la densité du menu de navigation et des images. Objectif: rester plus ou moins connecté à notre environnement immédiat IRL et éviter de se “couper du monde”.

Une identification optique

Apple a également décidé d’intégrer l’outil Optic ID à son casque. Ce système d’identification par la rétine permet par exemple de valider un paiement par un simple clin d’œil.

Apple revendique au total plus de 5000 innovations dans son casque de réalité mixte. Evidemment, le géant de la tech a soigneusement breveté tous ces éléments. D’où le prix de départ de 3500 dollars pour la mise sur le marché aux Etats-Unis début 2024. D’autres pays devraient suivre dans la foulée. On peut aussi imaginer qu’Apple lance par la suite des versions limitées et plus accessibles de son fameux casque.