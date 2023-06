Les athlètes monégasques reviennent de Malte avec 33 médailles

Aux Jeux des petits États d’Europe, Monaco termine 4e pays. Un résultat dont le comité olympique monégasque se satisfait pleinement.

Après une semaine intense de compétitions, l’heure est au bilan. En remportant 33 médailles aux 19e Jeux des petits Etats d’Europe (13 or, 8 argent et 12 bronze), les sportifs monégasques ont largement rempli leur contrat.

Sur les 97 athlètes en lice, 32 rentrent de Malte avec au moins une breloque plaçant la Principauté à son rang « habituel » (4e) derrière Malte, Chypre et le Luxembourg et devant l’Islande, Saint-Marin, le Monténégro, Andorre et le Liechtenstein.

Sur les dix disciplines, la natation est le plus gros pourvoyeur de médailles et Giulia Viacava en a été la plus digne représentante. La jeune nageuse (elle a seulement 16 ans !) a éclaboussé de son talent la compétition. Avec 7 médailles (3 or et 4 bronze), elle est incontestablement l’athlète de ces Jeux.

Si les participants monégasques aux épreuves de basket 3×3, squash et rugby à 7 ont fait chou blanc, « ils n’ont pas démérité et se sont bien battus », estime Yvette Lambin-Berti, secrétaire général du comité olympique monégasque.

« Il faut les féliciter, on est fiers d’eux ! »

Yvette Lambin-Berti

La 20e édition des Jeux des petits Etats d’Europe se tiendra en Andorre en 2025. Puis viendra le tour de Monaco en 2027.