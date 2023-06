Monaco lance le Green Shift Festival

La première édition du Green Shift Festival se tient depuis mercredi soir sur la promenade du Larvotto. Cet événement gratuit de la Fondation Prince Albert II promeut l’engagement écologique sous le prisme de la créativité et de l’émotion. Nadège Massé, directrice communication de la FPA2, et Céline Vacquier, chargée de la médiation et de la sensibilisation, répondent à Nathalie Michet.

Une douce soirée de juin sous le ciel clair de Monaco, la mer Méditerranée en guise de décor et un poème accompagné de notes de guitare. Si l’heure est grave, le moment est beau. « Nous ne sommes pas nés pour recouvrir cette terre de mélasse grise, pas nés pour les allées des hypermarchés », articule délicatement Cyril Dion. La scène se déroule en plein air, aux abords de la Rose des Vents de la promenade du Larvotto. Le célèbre écrivain, réalisateur et militant écologiste dépose une version acoustique de ses Résistances poétiques au creux de l’oreille du public. Accompagné de son compair, Sébastien Hoog, Cyril Dion ouvre ainsi à la perfection le Green Shift Festival de la Fondation Prince Albert II.

Pensé comme un espace de dialogue ouvert à tous, ce nouvel événement est gratuit. Chaque soir jusqu’à samedi, de 19h à 20h30, il propose une performance artistique et une table ronde en présence de plusieurs invités. Pas question ici d’étouffer les spectateurs sous le poids de données compilées et de rapports techniques accablants. L’objectif est ailleurs: dans l’imaginaire.

Émotion et créativité

« On avait la volonté de proposer un événement sur le thème de l’engagement, mais avec un angle émotionnel et créatif » , explique Nadège Massé. Selon la directrice de la communication au sein de la FPA2, « chacun a pris conscience de l’urgence climatique et de la gravité de la situation. Pourtant, il n’y a pas ce point de bascule où on envisage le monde différemment » . Persuadées que l’émotion peut devenir un moteur de changement, les équipes de la Fondation Prince Albert II ont donc pris le parti de miser sur l’art et les initiatives positives.

« On souhaite donner à ce festival une ambiance optimiste avec des personnalités qui viennent parler de ces nouveaux imaginaires et de ces nouveaux récits. Ces échanges doivent aider à se projeter dans un monde qui serait durable mais désirable« , souligne Nadège Massé. Sur la scène du Green Shift Festival, on retrouve donc beaucoup d’artistes, mais aussi de jeunes chefs d’entreprise, des responsables associatifs ou tout simplement des observateurs privilégiés de la nature, comme Pierre Frolla. En effet, l’apnéiste monégasque participera ce soir à une table ronde autour du triptyque « Création, art et écologie » .

Les nouvelles générations

Ainsi, chaque soir, le programme évolue autour d’un thème central. Demain, la jeunesse sera sous les projecteurs. « Pour cette soirée Génération Engagée, nous avons travaillé avec Imagine 2050 (ndlr: un think tank spécialisé dans la formation des professionnels de la culture et des médias) et nous avons construit un événement interactif et ludique autour de cinq personnalités. Ces jeunes ont entre 18 et 30 ans et ils ont déjà beaucoup accompli, chacun à sa façon. On espère donc que ça pourra inspirer le public, jeune ou moins jeune ! « , résume Céline Vacquier, chargée de médiation et de sensibilisation au sein de la FPA2.

Parmi les invités: Flora Ghebali, bien connue des habitués de BFMTV. Cette conférencière qui se présente comme une « entrepreneure-militante » a fondé Coalitions en 2019. Cette « agence d’innovation écologique et sociale » accompagne les entreprises dans leur transition écologique. Le tout « garanti sans greenwhasing et RSE bullshit« selon la jeune femme.

Les poètes et la nature

Samedi, la dernière soirée du Green Shift Festival prendra des accents littéraires. La Rose des Vents du Larvotto accueillera une discussion sur la « poétique du vivant« . En lever de rideau, l’écrivain Wilfried N’Sondé lira un extrait de son roman, Héliosphera, fille des abysses (Actes Sud). Marqué par une expérience de navigation à nord de la goélette Tara, Wilfried N’Sondé met en scène des créatures microscopiques et amoureuses au fond de l’Océan Pacifique, une jeune océanographe en expédition en haute-mer ainsi qu’un morceau de plastique à la dérive dans les eaux de la Planète Bleue. Une belle démonstration en terme d’ode à la nature, de créativité et de quête d’harmonie.



Et au fait !

Si vous ratez le Green Shift Festival, un autre événement vous attend sur la promenade du Larvotto. En effet, la Fondation Prince Albert II expose une trentaine de clichés issus de la dernière édition de son Prix de la photographie environnementale. Venus des quatre coins du globes, les photos des lauréats témoignent de la beauté de notre planète et nous alertent sur les défis environnementaux en cours. On peut profiter de cette exposition en plein air jusqu’au 30 juillet.