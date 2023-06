L’amiante complique les choses au Palais Acropolis

Christian Estrosi a annoncé une mauvaise surprise à Nice sur le chantier de la Coulée Verte et de la démolition du Palais Acropolis.

La destruction du Palais Acropolis se révèle plus compliquée que prévue à Nice. En visite sur le chantier jeudi, Christian Estrosi a ainsi annoncé que les ouvriers avaient trouvé trois fois plus d’amiante que ce qui avait été anticipé. Le Maire de Nice reconnaît qu’il s’agit du sujet “le plus sensible” dans le dossier la démolition de l’Acropolis. En effet, les exigences sanitaires impliquent de grandes précaution sur le chantier. Cela entraine donc un ajustement du planning. Toutefois, Christian Estrosi assure que les travaux se termineront en temps et en heure.

Désamiantage en cours

Les opérations de désamiantage ont commencé au début du mois de mai dans le bâtiment érigé au début des années 1980. Elles devraient durer jusqu’à la fin de l’année. Entre temps, les bulldozers devraient entrer action courant juillet dans les parties nettoyées.

Programmée dans le cadre de l’extension de la Coulée Verte, la destruction des bâtiments du Palais Acropolis a fait l’objet d’un long bras de fer entre la Ville de Nice et plusieurs associations locales. Ayant obtenu gain de cause, la Mairie conserve son objectif: faire de la place au-dessus du Paillon et étendre la Coulée Verte. La fin des travaux est prévue pour 2025.