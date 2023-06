S.A.S. Le Prince Albert II confirme le départ de son chef de cabinet

Laurent Anselmi quittera ses fonctions à la fin du mois. Il hérite toutefois d’une nouvelle mission : la création d’une Académie de la Mer.

Selon un communiqué du Palais Princier, Laurent Anselmi « est à l’initiative de ce projet d’Académie de la Mer, cher au cœur de Son Altesse Sérénissime, et travaille d’ores et déjà à sa mise en œuvre ». Il s’agira d’une plateforme d’enseignement et de formation, en langue française, aux matières du droit de la mer, des relations internationales et géopolitiques liées aux mers et océans ainsi qu’aux problématiques environnementales marines. Laurent Anselmi conserve, en outre, sa fonction de Secrétaire Général de la Chancellerie des Ordres Princiers.

Cette nomination s’accompagne d’un message chaleureux du Souverain : « Je remercie Laurent Anselmi pour la loyauté et le sens de l’Etat dont il a fait preuve tout au long des années passées au

service du Gouvernement Princier en sa qualité de Conseiller-Ministre mais aussi au sein de mon Cabinet d’abord en tant que membre de celui-ci puis dans les fonctions de Chef de Cabinet. Je rends hommage à son action, à sa probité, aux qualités humaines et professionnelles avec lesquelles il a toujours rempli sa mission ».

Avant de prendre en janvier 2022 la tête du cabinet princier, ce Monégasque de 61 ans, juriste de formation, avait été conseiller-ministre de la justice puis des relations extérieures. Laurent Anselmi fait partie des personnalités visées par des dénonciations anonymes orchestrées par un site internet baptisé « Les Dossiers du Rocher » selon lesquelles il existerait une collusion entre plusieurs proches d’Albert II dans des dossiers majeurs de la Principauté.

Mardi, l’administrateur des biens de la Couronne, Claude Palmero, avait déjà laissé son poste, officiellement pour faire valoir ses droits à la retraite.