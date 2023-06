Accroître son énergie vitale via l’astrologie

Comme chaque mois, l’astrologie est à l’honneur sur Radio Monaco Feel Good avec Olya Mel. Aujourd’hui, elle va vous expliquer comment booster ou récupérer de l’énergie en se basant sur l’astrologie !

L’astrologie et l’énergie

L’astrologie peut être un bel instrument de connaissance de soi, via notamment le fameux thème astral. Je vous rappelle que c’est une « photographie du ciel » au moment de notre naissance. La carte natale indique ainsi les positions précises des étoiles et des planètes à un instant particulier.

Aujourd’hui, on va plutôt se pencher sur les éléments qui sont en lien avec le niveau d’énergie donc chacun dispose naturellement. Olya ira même plus loin, en vous proposant de récupérer de l’énergie selon votre signe astrologique.

Les activités selon son signe astrologique

Evidemment, l’étoile la plus importante est le Soleil. C’est la source d’énergie de vie essentielle. Le signe du soleil dans notre carte natale c’est tout simplement le signe astrologique que l’on connaît tous. Symboliquement, le soleil influence notre personnalité mais aussi notre comportement et nos ambitions. Ainsi, en fonction de notre signe astrologique, il y a quelques actions que l’on peut faire régulièrement pour booster notre énergie.

Attention : dans un thème astral professionnel, les actions sont proposées individuellement en prenant en compte le signe du soleil, mais aussi la maison dans laquelle il se trouve et la position par rapport aux autres planètes. Ces combinaisons permettent d’apporter de la finesse et de la nuance. Ici, Olya vous fournit quelques indices de base déjà bien utiles pour vous guider.

Pour découvrir les activités idéales en fonction de votre signe astrologique, découvrez le podcast :

Vénus et votre énergie de vie

Enfin, notez que Vénus est aussi une planète très importante lorsqu’on parle de l’énergie de vie. Et particulièrement dans la carte d’une femme. Vénus représente l’amour. C’est cette énergie qui va nous rendre attirant aux yeux des autres. Cette plaète nous donne aussi l’envie et la force d’aimer. D’ailleurs, la position de Vénus nous indique de quelle manière nous aimons, par quelles actions nous exprimons nos sentiments et comment on influence notre moitié !