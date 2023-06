Monaco célèbre les 30 ans de son adhésion à l’ONU

S.A.S le Prince Albert II est à New-York pour le 30e anniversaire de l’admission de Monaco au sein de l’ONU. Le Souverain a également participé à la conférence internationale pour l’adoption du traité international sur la haute mer.

C’était un rendez-vous important ce mois-ci dans l’agenda du Prince Albert II. En effet, le Souverain monégasque est en déplacement à New-York afin de célébrer le 30e anniversaire de l’adhésion de Monaco à l’Organisation des Nations Unies. C’était le 28 mai 1993 sous le règne du Prince Rainier III, dont la Principauté commémore le centenaire de la naissance.

Des valeurs partagées

Dans un discours à la tribune de l’ONU hier, le Prince Albert II a salué le rôle central de l’organisation dans la défense des valeurs universelles comme « le respect de l’Etat de droit, la défense des groupes vulnérables, la lutte contre le changement climatique et la protection de l’Océan et de notre planète. » Le Souverain s’est ensuite engagé à ce que la Principauté demeure « un partenaire fiable, un maillon de la chaîne du multilatéralisme au service de notre humanité commune. »

De plus, à l’occasion des célébrations de cet anniversaire, l’Orchestre des Carabiniers du Prince a donné un concert hier soir dans la salle de l’assemblée générale de l’ONU. Les musiciens du Palais se produiront de nouveau ce mardi dans un autre lieu emblématique de New-York: la célèbre place de Times Square. Cette fois-ci, ils seront accompagnés par le NYPD Police Band.

Vers la protection haute mer

Un autre rendez-vous majeur s’est tenu lundi au siège de l’ONU, en présence du Prince Albert II. En effet, les États membres ont adopté par consensus le fameux traité international sur la protection de la biodiversité en haute mer. Finalisé en mars dernier, après quinze ans d’âpres discussions, le texte doit encadrer les activités humaines dans les eaux internationales. Aujourd’hui, cette immensité représente 60% de la surface des mers et des océans et elle échappe à toute juridiction.

Le traité prévoit donc plusieurs dispositifs afin d’éviter la destruction des écosystèmes marins en haute mer. Il vise aussi à éviter l’accaparement des richesses potentielles par les puissances industrielles. Ainsi, le traité instaure un mécanisme pour créer des aires marines protégées dans les eaux internationales. En outre, il établit le principe d’un partage équitable des bénéfices issus des ressources marines génétiques collectées en haute mer. C’était une demande des pays en développement.

Pleinement engagé dans la défense de l’océan, le Prince Albert II appelle à ce que cet “accord historique” soit mis en œuvre « le plus rapidement possible. » Pour le Souverain, ce nouveau traité pourrait jouer le rôle de « Constitution pour les océans. » Il reste toutefois plusieurs étapes à franchir. En effet, les États doivent désormais signer et ratifier le texte. La plupart des 193 membres de l’ONU devraient passer à l’acte, à l’exception notable de la Russie. Selon Moscou, certains éléments du traité sont « totalement inacceptables » .