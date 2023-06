Santo Sospir: Mauro Restiffe explore la mémoire de Jean Cocteau

Jusqu’au 15 octobre 2023, la Villa Sauber du NMNM accueille l’exposition « Santo Sospir Mauro Restiffe – Jean Cocteau. » Une visite nocturne et gratuite se tient ce soir.

Une expo, une rencontre artistique et une projection en plein air. C’est le programme de ce soir à la villa Sauber de Monaco. Le Nouveau Musée National de Monaco organise une visite nocturne gratuite de l’exposition “Santo Sospir Mauro Restiffe – Jean Cocteau. » Depuis le 13 juin, Mauro Restiffe expose des photos d’art grand format prises en 2018 au sein de la « villa tatouée »de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

L’âme de Santo Sospir

À l’époque, le photographe brésilien passe une semaine entre les murs de Santo Sospir dans le cadre d’une résidence d’artiste. Au bord de la Méditerranée, entouré des fresques réalisées par Jean Cocteau dans les années 1950, Mauro Restiffe s’imprègne de l’énergie et de la magie des lieux. Lors de cette expérience unique, vécue jour et nuit, il tente de capturer l’âme et la mémoire de Santo Sospir.

Adepte de la photographie analogique, l’artiste brésilien nous propose aujourd’hui de découvrir le résultat de ce projet artistique. Entre mise en abyme et dialogue artistique, les photos explorent les souvenirs matériels et immatériels laissés par Jean Cocteau. Pour Mauro Restiffe, très attaché à l’architecture et la mémoire, il s’agit aussi de prolonger son exploration personnelle de la mémoire, de l’architecture et de l’intime.

Lors de la nocturne prévue ce jeudi 22 juin dès 18h, le public pourra découvrir l’exposition Santo Sospir en présence de l’artiste. En effet, Mauro Restiffe se prêtera à une discussion en en anglais avec la commissaire de l’exposition, Célia Bernasconi. Ensuite, nous aurons jusqu’au 15 octobre pour profitez de ce dialogue entre photographie, dessin et peinture. L’occasion, aussi, de découvrir l’univers onirique de Jean Cocteau. Célia Bernasconi répond à Nathalie Michet.

À l’occasion de la nocturne de ce jeudi, le NMNM a également décidé de confier une carte blanche à Mauro Restiffe. Ainsi, le photographe a choisi de proposer une projection en plein air du film Marin des montagnes. Réalisé par le cinéaste brésilien Karim Aïnouz, ce documentaire très personnel nous emmène en Algérie. À travers sa caméra, le réalisateur dénoue les fils d’une histoire familiale mêlant passé, présent et futur entre la Méditerranée et les cimes de l’Atlas en Kabylie.