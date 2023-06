Michou était l’un de nos invités au 62e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Le Youtubeur star évoque sa popularité et la concurrence avec les autres vidéastes-influenceurs. Il revient sur sa participation à Danse avec les Stars et son coup de foudre avec la danseuse Elsa Bois. Michou raconte aussi sa rencontre particulièrement marquante avec Zinedine Zidane et sa découverte du Grand Prix de Monaco. Il est au micro de Jean-Christophe Sanchez.

La version intégrale de l’interview de Michou est également disponible en vidéo !