Cecilia Bartoli imprime sa marque à l’Opéra de Monte-Carlo

Elle puise dans sa sensibilité et sa riche carrière pour proposer le meilleur au public, et ça lui réussit. Après une première saison en tant que directrice de l’Opéra de Monte-Carlo, Cecilia Bartoli peut s’enorgueillir d’avoir accompli sa mission. En dépit de quelques annulations d’artistes (pour des raisons de santé ou familiale), toutes les représentations ont fait salle comble. Pour 2023-2024, la célèbre cantatrice promet de faire « encore mieux » avec une programmation à la fois prestigieuse et moderne. La directrice de l’Opéra de Monte-Carlo répond à Nathalie Michet.

Arrivée l’an dernier à la direction de l’Opéra de Monte-Carlo , Cecilia Bartoli vient tout juste de présenter le programme de la saison 2023-2024. Après une première saison à guichets fermés, la célèbre cantatrice espère poursuivre sur cette dynamique l’an prochain. Ainsi, pour répondre à la forte demande des abonnés de l’Opéra, le calendrier prévoit pas moins de 41 représentations. Elles s’étaleront de novembre à avril.

Caruso à l’honneur

Plusieurs temps forts ponctueront cette nouvelle saison dont un hommage à Enrico Caruso. On célèbre en effet le 150e anniversaire de la naissance du ténor napolitain. Ce spectacle, dont la maison Dolce e Gabbana signera les costumes, se tiendra le 19 novembre au Grimaldi Forum. Ce sera à l’occasion de la fête nationale monégasque. Le ténor allemand Jonas Kaufmann interprètera les airs emblématiques de la carrière de Caruso. Aujourd’hui encore, les experts de l’art lyrique parlent de l’Italien comme du plus grand chanteur d’opéra de tous les temps.

Un Fantôme pour Noël

Entre quatre opéras et six concerts (dont deux requiems de Verdi et Brahms), Cecilia Bartoli et ses équipes créeront l’événement en fin d’année avec le Fantôme de l’Opéra . Adaptée du roman de Gaston Leroux, la comédie musicale composée par Lloyd Webber cartonne dans le monde entier depuis 1986. Pourtant, elle n’a jamais eu droit à une production à l’opéra en France ou à Monaco. L’Opéra de Monte-Carlo va donc réparer cette injustice en accueillant le fantôme sous les ors de la salle Garnier. Vu l’engouement, une vingtaine de représentations se tiendront entre le 16 et le 31 décembre 2023.

Des stars et des amis