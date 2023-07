À lire cet été: « Le Masque de fer, un secret d’Etat révélé »

Il s’appelait Eustache Dauger mais le monde entier le connaît comme « l’homme au Masque de fer. » Qui était cet inconnu devenu le prisonnier le plus célèbre de l’histoire de France ? Quels étaient ses liens avec Louis XIV ? L’historien Christophe Roustan Delatour, directeur-adjoint des musées des Cannes, signe une enquête minutieuse et passionnante. Il nous en donne un avant-goût (sans spoiler la fin !) au micro de Nathalie Michet.

Christophe Roustan Delatour signe une enquête passionnante sur le secret le mieux gardé de l’histoire de France. En effet, le directeur-adjoint des Musées de Cannes part sur les traces de l’Homme au masque de fer. Arrêté en 1669, sur ordre du Roi Louis XIV pour avoir eu une « conduite déplaisante » , Eustache Dauger va passer le reste de sa vie en prison. En 34 ans d’enfermement, il passera par quatre lieux de détention différents jusqu’à sa mort à la Bastille en 1703.

Des Iles de Lérins à la Bastille

Mais qui était cet illustre inconnu ? Pourquoi avoir fait construire pour lui la prison la mieux gardée d’Europe sur l’île Sainte-Marguerite au large de Cannes ? Pourquoi ce masque lors de ses transferts de prison en prison ? Qu’est-ce que son visage aurait pu révéler de si terrible ?

Étape après étape, à force d’analyse et de sens logique, Christophe Roustan Delatour démonte les rouages de ce mystère fascinant. Sans ambages, l’auteur balaie les fantasmes hollywoodiens sur le sujet. En revanche, il confirme l’existence d’un lien personnel entre l’Homme au masque de fer et le Roi Soleil. Un secret qui, s’il avait été connu à l’époque, aurait pu bouleverser le cours de l’Histoire. Un secret que nous vous laisserons le plaisir de découvrir par vous-mêmes.

« Le Masque de fer, un secret d’Etat révélé » publié aux éditions FAVRE et préfacé par Lorànt Deutsch, est disponible en librairie depuis le début de l’année. On vous conseille vivement cette lecture pour vos vacances d’été. On parie que vous irez ensuite visiter la cellule d’Eustache Dauger au Musée du Masque de fer et du Fort-Royal sur l’île Sainte-Marguerite.