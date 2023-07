SOS Grand Bleu: « il ne faut pas trop approcher les cétacés »

Tous les étés, SOS Grand Bleu propose des sorties en mer à vocation pédagogique en Méditerranée. Amarré à Saint-Jean-Cap-Ferrat, le voilier de l’association – le Santo Sospir – peut embarquer une vingtaine de personnes pour partir à la découverte de la faune marine et des cétacés. Au cœur du sanctuaire Pélagos, ces séances de navigation permettent d’observer des dauphins bleus et blancs, des rorquals communs ou encore des cachalots. Pour réserver sa place lors d’une sortie, il suffit de se rendre sur le site web de l’association. On peut aussi réserver le voilier à titre privé pour un événement en groupe.

Une approche respectueuse

Attention toutefois: rien ne garantit que les cétacés se montreront. « La plupart du temps, nous faisons de belles observations mais on ne peut jamais en être sûr à 100%. Dans tous les cas, ce sera forcément une superbe sortie en mer sur notre beau voilier, » prévient Murielle Oriol. La directrice de SOS Grand Bleu en profite pour rappeler que les sorties en mer impliquent de respecter un code de bonne conduite. « Il faut absolument respecter les distances d’approche; ne pas aller à moins de 200 mètres pour ne pas perturber les cétacés. Nous sommes chez eux et ce sont des animaux sauvages, il faut en avoir conscience, » souligne Murielle Oriol.

Habituée à avoir des demandes de passagers qui souhaitent nager avec les dauphins, la responsable associative rappelle que ce n’est pas possible. D’abord parce que ce serait dangereux, ensuite parce que – dans les eaux territoriales françaises du moins – il est interdit d’approcher à moins de 100 mètres des cétacés. « Auparavant, il y avait beaucoup d’excès, » explique la directrice de SOS Grand Bleu.

Pour faire le tri, les organisations environnementales ont obtenu la mise en place d’un label. Il permet de mettre en lumière les structures qui proposent d’observer les cétacés de façon respectueuse et responsable: il s’agit du label High Quality Whale Watching, reconnu par l’État.

L’été, une période sensible

Quant aux particuliers, eux aussi doivent adopter les bons comportements. « Il faut que tous les plaisanciers soient prudents vis-à-vis des cétacés. D’autant que l’été est une période de reproduction pour les dauphins bleus et blancs, donc une période sensible, » détaille Murielle Oriol. Ainsi, il arrive que le bruit lié au trafic maritime fasse fuir les groupes de dauphins. Or, les delphineaux ne sont pas assez rapides pour suivre les adultes. « Ils risquent d’être séparés de leur mère et on les retrouve ensuite en train d’errer près des côtes. Pour eux, l’issue sera sans doute dramatique. »

Sauver Parbatt

La directrice de SOS Grand Bleu en profite pour attirer l’attention du grand public sur Parbatt. Observé depuis un et demi près du littoral azuréen, ce dauphin familier et solitaire approche volontiers des usagers de la mer… Seulement voilà: plus il s’habitue à l’homme, moins il a de chances de retrouver un groupe de dauphins et donc de survivre. Murielle Oriol lance donc un appel à tous les plaisanciers: « Si Parbatt vient vers vous, rien ne vous empêche de l’admirer mais il ne faut pas chercher à l’approcher et surtout ne pas vous mettre à l’eau avec lui. » Message reçu !