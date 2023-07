Embarquement à bord du bateau solaire seaZen

Bienvenue à bord du bateau solaire seaZen. Guillaume Jacquet-Lagrèze a fondé cette entreprise azuréenne en 2015. Depuis, il est devenu l’un des leader de l’éco-tourisme en mer. On a pu mettre les voiles et s’élancer sur la Méditerranée au départ du port de Beaulieu-sur-Mer pour découvrir les plaisirs d’une navigation sans bruit !

SeaZen: le charme de la navigation solaire

La navigation électro-solaire marie à merveille le charme de la voile et la simplicité du bateau à moteur. En fait, seaZen vous propose une navigation à la fois sans bruit, ni odeur pour glisser à la surface de l’eau. En huit ans, seaZen a déjà accueilli plus de 7 000 visiteurs et parcouru plus de 7 000 kilomètres sans consommer un kilowatt sur le réseau électrique. Tout cela, grâce aux panneaux solaires installés sur le catamaran qui offrent une jolie autonomie.

A bord du bateau, l’heure est à la détente et à l’instant présent. Vous découvrez le plaisir d’être en mer avec une navigation à faible vitesse. Une parenthèse de douceur dans un monde qui, lui, file à toute allure.

SeaZen propose des balades en Méditerranée ponctuées d’anecdotes historiques et culturelles. Toutes les précisions avec la capitaine Lucile Vignon.

