Aux origines du mythique Casino de Monte-Carlo

Pendant tout l’été, Nathalie Michet vous invite à redécouvrir l’histoire des joyaux du patrimoine monégasque. Dans ce premier numéro, on revient aux origines du plus beau casino du monde : le Casino de Monte-Carlo.

C’est l’un des plus beaux joyaux architecturaux de la Principauté. Profondément modifié en 1879 par Charles Garnier, le Casino de Monte-Carlo sort de terre en 1863 sous le règne de Charles III . Ce sont alors les débuts de la Société des Bains de Mer et du monopole des jeux confié à l’homme d’affaires François Blanc, père fondateur du quartier de Monte-Carlo, destiné à devenir un haut-lieu de la villégiature et du luxe. « Après avoir perdu Menton et Roquebrune-Cap-Martin en 1848, la Principauté doit trouver de nouvelles sources de revenus, » explique Charlotte Lubert, responsable du patrimoine au sein de la SBM. La Princesse Caroline, mère du futur Charles III, a donc l’idée d’associer les bains et les jeux. Pour réussir ce pari, elle fait appel à François Blanc afin de répliquer à Monaco ce qu’il a réussi à Bad Hombourg, en Allemagne.

François Blanc, le magicien

Une fois sur le Rocher, le promoteur fait des merveilles, au point de gagner le surnom de “magicien de Monte-Carlo. « Après son décès, son épouse – Marie – poursuit son œuvre. En 1879, elle décide de transformer le casino de 1863 et d’y intégrer un véritable opéra. Elle recrute alors Charles Garnier, qui vient tout juste de terminer l’Opéra de Paris grâce aux financements de François Blanc.

Aidés par les débuts de la fée électricité, les ouvriers travaillent jour et nuit. En l’espace de huit mois, les travaux sont terminés. Le prestige des lieux attire rapidement les têtes couronnées et les capitaines d’industrie. Pour répondre à la croissance de la fréquentation, le casino sera agrandi à plusieurs reprises. Toutefois, aucun chantier ne viendra gâcher son élégante silhouette. Dès 1963, la bâtisse entre dans la légende du septième art grâce à Jacques Demy et son film : La Baie des Anges, avec Jeanne Moreau et mis en musique par Michel Legrand.

Le tango de James Bond

Impossible, en outre, de laisser de côté l’empreinte laissée par un certain James Bond. Nous vous racontions justement, dans un précédent Carnet de l’été, le fameux tango de Sean Connery et Kim Basinger sur les rosaces du Casino de Monte-Carlo. Une scène culte de Jamais plus jamais (1983).

De plus, dans la vraie vie, le Casino accueille certains des événements les plus glamours de l’histoire de la Principauté. Comme en 1966 le bal du centenaire de Monte-Carlo donné par le Prince Rainier III et la Princesse Grace.

Pour plonger dans le glamour et l’histoire du casino de Monte-Carlo, on peut profiter des visites avec audio-guide. Les salons sont accessibles 7 jours sur 7 de 10 heures à 13 heures, dernier ticket vendu à midi 15. Les infos sont sur le site de la SBM.