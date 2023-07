How Are Riou ? à New York à l’occasion du Bastille Day

Radio Monaco et son équipe de How Are Riou ? se sont rendus à New-York à l’occasion du Bastille Day, pour une semaine d’émissions spéciales, du mardi 11 juillet au vendredi 14 juillet.

Au programme : interviews, invités, surprises et une émission en live depuis Central Park sont venus alimenter cette semaine intense. Par ailleurs, toutes les interviews sont à retrouver ici : https://podcast.ausha.co/new-york-actu/playlist/how-are-riou-a-new-york

Radio Monaco tient à remercier chaleureusement ses invités ainsi que nos auditeurs de nous avoir suivi tout au long de cette semaine.